Lady Gaga dedica un sentido mensaje a Selena Gómez tras su trasplante de riñón

Lady Gaga y Selena Gómez no están pasando por su mejor momento en cuanto a temas de salud. Recientemente Selena Gómez ha publicado una instantánea en la que agradece a su amiga Francia Raisa por tenderle una mano. La enfermedad de lupus que sufre la artista la ha llevado a pasar por el quirófano para someterse a un trasplante de riñón que le ha cedido su mejor amiga.

Por su parte, Lady Gaga ha publicado un Tweet por medio de su cuenta personal, en la que informaba de la cancelación de su concierto en el Rock in Rio Brasil: "Lady Gaga sufre de un severo dolor físico que ha impactado en sus habilidades para actuar". El comunicado fue publicado el mismo día que Selena Gómez subía la foto de su operación a las redes.

Las muestras de apoyo a ambas cantantes no se han hecho esperar. Por su parte, Lady Gaga ha aprovechado para dar ánimos a su compañera de profesión dedicándole unas palabras: "Prayers & love to @selenagomez you are a warrior princess. What an inspiration", (Oraciones y amor a Selena Gómez. Eres una princesa guerrera. Qué inspiración).