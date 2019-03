Kylie Jenner tendrá su propio reality 'Life of Kylie'

¡Kylie Jenner se ha hecho mayor! Parece que la pequeña del clan ha decidido desbancarse de sus hermanas.

Después de triunfar con su línea de productos de cosmética, con el que ha creado un gran imperio, la pequeña de las Jenner ha decidido continuar con el éxito que tienen en televisión y ha decidido lanzarse con su propio reality: 'Life of Kylie'.

Un reality en el que al igual que en 'Keeping Up With The Kardashians' se narrará el día a día de la estrella televisiva.

Un programa que como la misma Kylie ha confirmado verá la luz este verano.