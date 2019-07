LA PEQUEÑA DEL CLAN ESTÁ IMPARABLE EN INSTAGRAM

Kylie Jenner ha vuelto a revolucionar las redes y sobretodo a sus fans con la última publicación que ha compartido para promocionar su linea de cosméticos 'Kylie Skin', que ha hecho que muchos usuarios de Instagram se pregunten si la pequeña de 'Keeping Up With the Kardashians' se ha vuelto a hacer algún retoque estético.