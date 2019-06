Las fotos de Kylie Jenner donde no parece ella sin maquillaje y con gafas

Muchas veces se ha hablado del drástico y más que notable cambio físico de Kylie Jenner, la cual se convirtió de la noche a la mañana (y a golpe de bisturí) en casi una clon de su hermana Kim Kardashian. Sus facciones no tienen nada que ver con las de la niña que aparecía en aquellos primeros capítulos del reality familiar 'Keeping Up With the Kardashian'.

Sin embargo, tras varios años a base de retoques estéticos, parece que la menor del clan de las Kardashian comienza a echar de menos la naturalidad en su aspecto, y ha sido vista sin una gota de maquillaje, con gafas y luciendo unos labios muy diferentes a los que nos tiene acostumbrados. Los mismos labios gruesos y sugerentes de los que siempre presume, parecen haber recuperado su forma, aunque puede que solo durante un tiempo.

Hace un año Kylie también decidió darle un descanso al relleno de labios, concretamente durante el embarazo de su hija Stormi y por recomendación del médico.

¿Continuará Kylie Jenner manteniendo esta imagen tan natural y a la que tan poco nos tiene acostumbrados? ¡Así ha sido recienetemente fotografiada!

Y recordemos que la obsesión de las Kardashian por lucir perfectas no está solo en los retoques en su cuerpo, sino también en los fotográficos, ya que hace poco tanto Kylie como Khloé fueron muy criticadas por su excesivo uso de Photoshop en una de sus campañas publicitarias.

Seguro que te interesa...

La imagen de Andrea Janeiro junto a su novio inglés en la boda de Belén Esteban