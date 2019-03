La condición de Kylie Jenner para perdonar a Jordyn Woods por liarse con Tristan Thompson

Kylie Jenner no está pasando por su mejor momento. Y es que a pesar de haber sido nombraba como la joven más rica de la historia, la empresaria no ha superado la reciente traición de su ex mejor amiga Jordyn Woods.

La mejor amiga de Kylie se besó con el novio y padre de la hija de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, hace unas semanas en una fiesta privada. Un nuevo escándalo para la familia Kardashian que rápidamente tomó medidas contra Jordyn como echarla rápidamente de la casa de Kylie donde vivía desde hacía tiempo.

Pero parece que pasadas las semanas, las cosas empiezan a encauzarse y Kylie ya podría estar incluso pensando en perdonar a Jordyn, eso sí con una importante condición: cuando vea que su hermana Khloé esté preparada para ver a Jordyn y perdonarla por lo que hizo. Así lo revelan fuentes cercanas a Kylie a ELLE.

¿Conseguirá Khloé perdonar a Jordyn y recuperará Kylie a su BFF?