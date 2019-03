Kim Kardashian recibe una carta de uno de los ladrones que le atracaron en París

Ha pasado ya un año desde que Kim Kardashian fue víctima de un atraco a mano armada que tuvo lugar en París durante la Semana de la Moda. La estrella de la televisión se encontraba sola en su suit cuando una banda organizada entró a atracarla.

Fueron momentos muy complicados y angustiosos para Kim. A día de hoy, Kim ha confesado que sigue sintiendo mucha ansiedad cuando recuerda el atraco.

Justo un año después del robo, un ladrón ha decidido ponerse en contacto con la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' escribiéndole una carta. Según publica el portal de noticias americano TMZ, Aomar Ait Khedache, uno de los supuestos atracadores, ha escrito una carta a Kim de su puño y letra donde le pide disculpas por lo sucedido.

"Después de ver tu emoción y darme cuenta de los daños psicológicos que infligí... decidí escribirte, no para obtener de ti alguna clase de perdón. Me muestro ante ti como un ser humano para decirte cuánto lamento mi gesto, cuánto me ha emocionado y tocado verte llorar", recoge la carta. "Me compadezco plenamente del dolor que soportas, de tus hijos, de tu marido y de tus familiares", añade.

¿Qué pensará Kim de esta carta?