Recientemente, Kim Kardashian, la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' publicaba en su cuenta de Instagram la tradicional felicitación navideña cargada de grandes retoques… Y es que sin duda, Kim Kardashian es una gran apasionada del Photoshop.

Según desveló la mujer de Kanye West durante su entrevista para el programa de Ellen Degeneres: "Es imposible conseguir que cuatro niños posen y sonrían a la vez en la misma habitación. North tenía uno de esos días imposibles y se negó a aparecer en la foto. Se pasó todo el rato llorando porque quería que le hiciéramos algo especial en el pelo o algo así".

Y es que, la primogénita de la familia, North West, se negó a posar durante la sesión para el 'Khristmas', por lo que tuvo que ser incluida en la imagen con posterioridad. Así, al fotógrafo encargado de la sesión, además de los numerosos retoques para borrar las imperfecciones en la imagen, se le sumaba el inconveniente de añadir a la hija mayor.

Sin embargo, lo que todos nos preguntamos es, ¿por qué este año para el posado no han aparecido los demás miembros del famoso clan Kardashian? No os asustéis… Kim desveló durante el programa el motivo exacto: "Ha sido un problema de tiempo. No podía reunir a todos un mismo día porque siempre tenían algo que hacer, así que llegó un momento en el que me cansé y les dije que no era mi trabajo y que iba a hacerlo solo con mi familia. Fue un poco dramático, pero bueno…".