Publicidad

La modelo promociona el final de 'Keeping Up With The Kardashian'

La modelo promociona el final de 'Keeping Up With The Kardashian' Así imita Kendall Jenner a su hermana Kylie Desde que comenzó el reality show de la famosa familia Kardashian, 'Keeping Up With The Kardashian', todos nos hemos visto envueltos en la vida del clan más famoso y poderoso de Hollywood. Y ahora, para promocionar el fin de la temporada 17, Kendall Jenner ha mostrado su lado más divertido imitando a su hermana Kylie en uno de sus tutoriales de maquillaje. ¡No lo hace mal!