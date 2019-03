LOS MEJORES GIFS DE LOS FAMOSOS DURANTE SU ACTUACIÓN

La gala de los Oscar 2017 ha comenzado con mucho ritmo gracias a la maravillosa actuación de Justin Timberlake. Y es que aunque el cantante no ha conseguido alzarse con el Oscar por su tema 'Can't Stop the Feeling', de la película 'Trolls', con su canción, Timberlake ha logrado levantar de su asiento a los asistentes de la gala que han bailado junto a él.