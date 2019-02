Jordyn Woods se enrolló con otro ex de Khloé Kardashian después del escándalo de Tristan Thompson

Tras conocerse que hace dos semanas Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, se había liado con Tristan Thompson, el novio y padre de la hija de Khloé Kardashian, se desvelan nuevos detalles sobre la vida amorosa de Jordyn, y la verdad, no la dejan en muy buena posición.

Y es que según revelan diferentes medios como The Blast o US Weekly, Jordyn llevaba tres años viéndose con un exnovio de Khloé, James Harden. Y no solo eso, sino que aseguran que la ex mejor amiga de Kylie se habría visto de nuevo con Harden el pasado 18 de febrero, justo un día después de enrollarse con Tristan.

Una información que no ha hecho más que aumentar la tensión entre las hermanas Kardashian y Jordyn.