El asombroso parecido de la hija de Uman Thurman y Ethan Hawke con sus padres

Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, podemos decir que es un clon de los padres tanto por dentro como por fuera. Viniendo de una familia estrella de la gran pantalla era de esperar que la pequeña también siguiera los mismos pasos. "Para mí, actuar siempre ha sido lo normal; la idea de que alguien no lo haga es muy extraño", confesó Maya a la publicación W.

La actriz aún no es demasiado conocida pero tampoco tiene prisa. Tener el apellido Hawke no se lo ha puesto nada fácil: "Es un reto", aseguró. "Pero la vida es maravillosa porque es un reto, así que esperemos que tenga que enfrentarse a más retos más adelante". Y es que aunque ella intenta dejar al margen a sus padres en su carrera como actriz, Maya no puede ocultar ser hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, ¡y es que su cara es la mezcla perfecta de los actores!

Ahora la veremos actuar en una de las series que la gente más está esperando para este 2019, 'Stranger Things 3', y también la veremos en 'Once Upon a Time in Hollywood', la última película de Quentin Tarantino.