Hailey Baldwin revela quiénes serán sus damas de honor en su boda con Justin Bieber

El compromiso sorpresa de Hailey Baldwin y Justin Bieber ha sido una de las noticias del año. Hace unos días, el cantante confirmaba su futuro enlace en una publicación de Instagram en la que le dedicaba un sentido mensaje a la modelo. Ahora Hailey ha querido compartir más detalles su futura boda en unas declaraciones al US Weekly. La mejor amiga de Kendall Jenner ha contado quiénes van a ser sus damas de honor y no, su amiga Kendall no es una de ellas.

Hailey ha elegido como sus damas de honor a su hermana Alaia y a su prima Ireland Baldwin. "Ireland y Alaia serán las damas de honor de la boda. ¡Es genial, me parece algo muy dulce!", ha dicho la modelo a la publicación norteamericana. Por lo visto, para Hailey su hermana y su prima son las personas idóneas para compartir de cerca todos los detalles de su boda, la modelo varias veces ha expresado en sus redes sociales la fuerte unión que tiene con su hermana mayor y su prima, la hija de Kim Basinger y Alec Baldwin.

Además, las dos elegidas para acompañar a Hailey en todos los preparativos de la boda han sido las primeras en felicitar a la modelo y al cantante, cuando se hizo pública la noticia.

A pesar de que aún no sabemos cuándo será el enlace, seguro que Ireland y Alaia sabrán darle todo su apoyo a la futura mujer de Bieber en su gran día.