El sentido mensaje con el Justin Bieber confirma su compromiso con Hailey baldwin

Justin Bieber ha querido compartir su felicidad con todo el mundo dedicándole un emotivo y romántico mensaje a su futura esposa, Hailey Baldwin, con el que confirma su sorprendente compromiso con la modelo.

Al parecer el canadiense ya no creía en el amor tras su separación de Selena Gomez hasta que la modelo le recordó lo que es amor verdadero. "Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no me gustaría pasarla con nadie más. ¡Me haces mucho mejor y nos complementamos tanto el uno al otro! No puedo esperar a vivir la mejor temporada de vida. Es gracioso porque ahora contigo ¡todo parece tener sentido!", comenta el artista en la publicación.

Un compromiso que ha tardado muy poquito en llegar después de que recientemente se reconciliasen por lo que muchos se han cuestionado si realmente la ama o es uno de sus actos impulsivos.

Lo que sí ha quedado claro es que Bieber ha decidido gritar su amor a los cuatro vientos: "Escucha alto y claro Hailey, ¡estoy taaaan enamorado de ti! Tan comprometido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, amándote paciente y cariñosamente".

"Iba a esperar un poco para decir algo, pero las palabras viajan rápido. Escucha alto y claro Hailey, ¡estoy taaaan enamorado de tí! Tan comprometido a pasar mi vida conociendo cada parte de tí, amándote paciente y cariñosamente. Prometo guiar a nuestra familia con honor e integridad permitiendo que Jesús a través del Espíritu Santo nos encamine en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomamos. ¡Mi corazón es absoluta y completamente tuyo y siempre te pondré a ti primero! Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no me gustaría pasarla con nadie más. ¡Me haces mucho mejor y nos complementamos tanto el uno al otro! No puedo esperar a vivir la mejor temporada de vida. Es gracioso porque ahora contigo ¡todo parece tener sentido!Lo que más me emociona es que mi hermano pequeño y mi hermana vean otro matrimonio saludable y estable ¡y busquen lo mismo! El tiempo de Dios es realmente perfecto, nos comprometimos en el séptimo día del séptimo mes. El número siete es el número de la perfección espiritual, ¡es verdad! ¡Googléenlo! ¿No es loco? Por cierto, de todas formas no planeé todo esto.¡Dios mío, se siente tan bien tener nuestro futuro asegurado! ¡Vamos a estar mejor a los 70, ¡cariño allá vamos! 'El que encuentra una mujer encuentra algo bueno y obtiene el favor del Señor!' ¡Este es el año de favor!", escribe Bieber en la publicación.