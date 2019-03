Eva Mendes explica por qué no acompañó a Ryan Gosling a la gala de los Oscars

Eva Mendes ha aprovechado su reaparición para contestar sobre su ausencia en la última edición de los Oscars donde su marido, Ryan Gosling, acudió solo a la ceremonia. La guapa actriz prefirió pasar tiempo con sus hijas, Esmeralda y Amanda, en lugar de acompañar a su pareja nominado a Mejor Actor.

A pesar de su discreta relación y las ausencias de la actriz cubana, su amor continúa viento en popa ya que Ryan se ha encargado de mostrarlo públicamente en todas sus apariciones. El actor ha dedicado unas palabras de agradecimiento a la modelo en los muchos premios que se ha llevado por ‘La la Land’.

Desde que tuvo a sus niños, Eva ha reducido sus apariciones públicas, de ahí su ausencia de este año en la ceremonia de los Oscars. “Lo que la gente no sabe es que me encanta estar en casa. En lugar de ir a unos premios me gusta quedarme con mis dos chicas y verlo por la tele”, explicaba la modelo en la entrevista.