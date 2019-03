La especial felicitación de Benji Madden a Cameron Diaz por su 45 cumpleaños

Cameron Diaz y Benji Madden se casaron en 2015 y desde entonces la feliz pareja se ha vuelto inseparable. Su matrimonio sigue yendo viento en popa y ellos siguen tan ilusionados y enamorados como siempre. Así lo ha demostrado el músico expresando lo mucho que quiere a su mujer y lo especial que es en un mensaje que ha compartido en su perfil de Instagram .

Aunque Benji no suele demostrar su amor por la actriz en redes sociales, esta ocasión lo merecía: Cameron ha cumplido 45 años. Esta celebración ha hecho que el guitarrista saque su lado más romántico y le dedique unas bonitas palabras: "Feliz cumpleaños a mi hermosa mujer. Me siento como el hombre más afortunado del mundo. No creo que nadie nunca pueda saber la ternura y compasión que puedo experimentar cada día gracias a ella. Me tiene aquí hasta el final", decía junto a una imagen de ambos.

La actriz en su día confesó que fue cuando conoció a Benji cuando supo que él era alguien con el que podía pasar el resto de su vida: "Creo que es que aún no había conocido a mi marido. Tuve novios antes, y hay una gran diferencia entre maridos y novios", confesaba Cameron además de asegurar que él es todo para ella: "Es mi compañero de vida, en todo. Yo nunca tuve a alguien que me apoyara tanto y me diera tanta confianza para ser yo mismo y conocerme. Mi marido me ha enseñado mucho y he aprendido mucho de él. Lo miro cada día y me inspira. Me siento tan afortunada".