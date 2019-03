La cita de Kristen Stewart que podría terminar con su actual relación

¿QUÉ PENSARÁ DE ESTO SU NOVIA STELLA MAXWELL?

A pesar de habernos enterado recientemente de que Kristen Stewart y Robert Pattinson no mantienen ningún tipo de contacto, esto no le pasa con otras de sus exparejas. Kristen ha sido fotografiada saliendo de casa de una de sus ex. ¿Qué pensará su actual novia Stella Maxwell de esto?