La cara de Caitlyn Jenner está más firme y brillante que nunca. El padre de Kendall y Kylie Jenner lo ha conseguido gracias a una nueva operación estética en su rostro, y es que a sus 70 años, la ex estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' ha pasado cinco veces por quirófano para retocarse la cara. Ahora, se ha realizado un lifting facial para eliminar el exceso de piel de su rostro, evitando así la aparición de cualquier arruga que pueda surgir con la edad.

Y así lo reveló una fuente anónima al portal Radar: "Ella simplemente no puede detenerse. Caitlyn ya casi no tiene piel de repuesto en su rostro, pero todavía insiste en seguir inyectándose toneladas de láser y Botox, así como procedimientos más grandes y duros como ha sido este, el estiramiento facial".

Desde luego, no es nada nuevo que al 'Klan' de las Kardashians la estética les vuelve locas, y es que no hay ninguna de las estrellas que no se haya realizado, aunque sea, un mínimo retoque. Pero si alguien del 'Klan' encabeza el ranking de operaciones es, sin duda, Caitlyn Jenner.

Y sea o no adicta a la cirugía estética, lo que está claro es que Caitlyn tiene en los quirófanos su segundo hogar, desde que en 2017 se sometió a su sonada intervención de cambio de sexo.

