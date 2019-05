El verdadero motivo por el que Brad Pitt no acudió a la fiesta de cumpleaños de Shiloh

La primera hija biológica de Brad Pitt y Angelina Jolie, Shiloh, acaba de cumplir 13 años, y han querido celebrarlo de una forma especial. Fue Angie quien acompañó a Shiloh a disfrutar de una escape room en Los Ángeles, en lo que se convirtió en una celebración privada entre ambas, ya que ni el resto de sus hermanos ni su padre, estuvieron presentes. Sin embargo, eso no impidió que disfrutaran a lo grande de la experiencia.

Eso sí, Brad tenía una buena excusa para ausentarse en una fecha tan señalada, puesto que el actor se encuentra en plena promoción de su última película a las órdenes de Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood'

Parece que las aguas poco a poco se han ido calmando en casa de los famosos actores de Hollywood, ya que el pasado abril por fin llegaban a un acuerdo para firmar el divorcio y solucionar el tema de la custodia de sus seis hijos. Un proceso que les ha llevado casi tres años de idas y venidas en los que no terminaban de aclararse.