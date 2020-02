Desde que Demi Moore publicó sus memorias 'Inside Out', su relación con Ashton Kuycher ha vuelto a estar de actualidad. Se trata de un libro autobiográfico donde la intérprete reveló que durante su matrimonio con Ashton Kutcher habían practicado tríos en varias ocasiones; su aborto natural debido a la presión que ejerció su marido, sus problemas con el alcohol, así como su reacción tras descubrir la infidelidad de su marido con una chica 20 años más joven que ella.

"Le puse a él en primer lugar. Así que cuando verbalizó su fantasía de traer una tercera persona a nuestra cama, no dije que no. Quise demostrarle lo estupenda y divertida que podía ser" revela la actriz en sus memorias respecto a las prácticas sexuales durante su matrimonio con Kutcher.

A pesar de que Kutcher se ha mantenido en silencio hasta ahora, para no haber podido con la presión de las palabras y capítulos que le dedica su exmujer en sus memorias, y de esta forma tan inesperada y respetuosa ha reaccionado el intérprete de 'El efecto mariposa' ante las duras palabras de su exmujer en el podcast de Marc Maron, 'WTF' donde se centra en su relación con las hijas de Demi Moore y Bruce Willis: "Fueron ocho años. Tallulah tenía nueve años, era la más joven. Rumer tenía 13 cuando empezamos a salir. Cuando nos divorciamos, Tallulah se estaba graduando en Secundaria. Nunca dejaré de quererlas, estuve ayudando a criar a dos adolescentes y las quiero. Siempre las respetaré y estaré orgulloso de ellas y las ayudaré para que tengan éxito en lo que se propongan. Nunca intenté ser su padre. Siempre he respetado a Bruce y pienso que es un ser humano brillante y un hombre maravilloso. Si no quieren tener ningún tipo de compromiso conmigo, no voy a forzarlas a ello, pero sí lo hacen y es maravilloso".