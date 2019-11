Demi Moore está en boca de todo el mundo después de las polémicas confesiones que ha hecho en sus memorias, 'Inside Out', y es que muchos se han quedado impactados con lo dura que ha llegado a ser la infancia y adolescencia de la famosa actriz. Y no solo eso, sino que incluso ha destapado algunos de los entresijos de su matrimonio con Ashton Kutcher, el que muchos habían idealizado como perfecto, pero que estuvo lleno de duros momentos y de infidelidades.

Aunque, si hay un tema sobre el que Demi ha querido abrir su corazón, han sido sus adicciones. La ex de Bruce Willis no ha dudado en reconocer que sufrió problemas con la bebida y que llegó a abusar de ansiolíticos para poder superar sus etapas más complicadas. Algo, ante lo que sus tres hijas, Rumer, Talulah y Scout Willis, se acaban de pronunciar también.

Las tres hermanas han acudido en compañía de su madre al programa de televisión 'Red Table Talk', el programa que Jada Pinkett, la mujer de Will Smith tiene en Facebook, donde han relatado la forma en la que vivieron el alcoholismo de Demi, llegando a calificarlo como algo terrorífico."Recuerdo estar muy enfadada y de tratarla como si fuera una niña, hablarle como si fuera una niña. No era la madre con la que habíamos crecido", ha admitido Tallulah. "Era como si el sol se ocultara, como si llegara un monstruo. Recuerdo cómo la ansiedad recorría todo mi cuerpo cuando me daba cuenta de que sus ojos estaban un poco más cerrados o por la manera en la que hablaba".

Sin duda, una dura etapa en la vida de la actriz, que por suerte ya ha superado. Hoy en día, Demi mantiene una gran relación con sus hijas, y además decidió acudir a rehabilitación para tratar sus adicciones.

Seguro que te interesa...

Lo que realmente piensa Mila Kunis sobre lo que está haciendo Demi Moore con Ashton Kutcher