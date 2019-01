La brava contestación de Ariel Winter tras ser acusada de haberse retocado el cuerpo

Han sido muchas las ocasiones en las que Ariel Winter ha tenido que defender su cuerpo, incluso su madre concedió una entrevista donde criticaba los estilismos de su hija llegando a asegurar que incluso Ariel la avergonzaba.

Pero a pesar de los muchos comentarios a los que ha tenido que hacer frente, una vez más, la actriz de 'Modern Family' ha demostrado que ella no se calla y que no tiene problemas en plantarle cara a los haters que se meten y opinan sobre su cuerpo.

Después de publicar varias instantáneas que fueron tomadas durante el cumpleaños de un amigo, un seguidor de la intérprete le dejó este comentario junto a las fotos: "No hay nada malo en ser honesto y decir que nos gustaba más antes del 'cambio'. Ariel era tan hermosa antes de comenzar a 'editar' su cuerpo y si yo lo digo así es con el fin de ayudar a una chica a que se sienta hermosa sin tener que pensar que el PS (Photoshop) vale la pena".

A lo que la actriz contestó: "Aprecio que quieras ayudar a las jóvenes a sentirse bien consigo mismas, pero pareciera que me estás atacando y creo que eso no es lo que estás haciendo? No me hecho ninguna cirugía estética. De nada sirve ese apoyo si asumes algo sobre alguien por la manera como luce".