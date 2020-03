Natalia Sánchez cumplía este fin de semana treinta años. No ha podido celebrarlo como le hubiera gustado, pero no por eso ha dejado de ser menos especial.

La actriz soplaba las velas en casa junto a su pareja, Marc Clotet, su hija Lia y el bebé que viene en camino y que esperan que nazca para principios de mayo. Además Marc tenía un bonito detalle con la cumpleañera, y es que como regalo recibía varios vales para usar durante los próximos meses.

El primero del que ha hecho uso ha sido que Marc le hiciera unos crepes, y es que según ha confesado ella misma en sus stories, fue así como su chico le conquistó hace ya más de cinco años.

Por otro lado, Natalia ha recibido una felicitación muy especial, la de su compañero de 'Los Serrano' e íntimo amigo Víctor Elías, que ha tirado de unas nostálgicas fotos para lanzarse un precioso mensaje: "Solo puedo estar agradecido al día que entré en esa oficina y te encontré para ser compañeros el resto de la vida. A lo tonto son más años felicitándonos que los que no".

Y continuaba: "Estoy orgulloso de la profesional en la que te has convertido, y que nacieras el día mundial del teatro no es casualidad, porque has venido para derrochar talento y cariño. MUCHÍSIMAS FELICIDADES @natasanchezmol TE QUIERO! En cuanto pase todo esto os como a besos a los 4".

Unas palabas a las que Natalia ha respondido: "Y me hizo llorar, para variar...Te quiero, pichu, yo también me acuerdo como si fuera ayer".

Seguro que te interesa...

El cumpleaños más diferente de Natalia Sánchez: "Me siento más afortunada que nunca"