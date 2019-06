La foto más vulnerable de Tania LLasera

Desde hace tiempo Tania Llasera ha decidido mostrarse sin complejos a través de sus redes sociales, y aunque en alguna que otra ocasión su gran naturalidad le ha provocado algún que otro enfrentamiento con algunos de sus seguidores, la presentadora comparte con ellos la realidad de su día a día con la que demuestra que no todo es tan bonito como de costumbre nos muestran las famosas a través de Instagram.

Recientemente Tania Llasera ha publicado una imagen de sus piernas tumbada en la cama con la que confiesa que no todo es perfecto en su vida aunque muchos crean que sí.

"No todo es perfecto en mi vida ni mucho menos: tengo días de caca, días que no quiero salir de la cama, noches que no duermo, momentos que lloro sin saber por qué, y ratos que no me aguanta ni mi sombra. No por ser famosa, o por tenerlo 'todo' (#salud #amor #dinero #familia) dejas de sentir a veces el vacío. Es normal, y nos hace humanos. #vulnerabilidad en #redes #normalidad #normalizaciondelacacadelavida #notodoesperfecto #larealidad #realitybites #legs #bed", escribe la presentadora junto a la foto.

Días malos los tiene cualquiera…