Tamara Gorro no ha dudado en responder a todas las preguntas que sus seguidores le han hecho en su último vídeo publicado en Instagram. En estos momentos de cambio para la familia de la celebrity, su 'familia virtual', tenía muchas dudas sobre cómo se las apañaría Tamara en sus labores como madre y también en la economía familiar.

Ella no ha tenido ningún reparo en aclarar las dudas y dejar tranquilos a sus seguidores. Además, afirma no haber dependido nunca de su marido: "Mi vida nunca ha dependido económicamente ni de él ni de nadie, depende de mí que llevo trabajando toda la vida y seguiré haciéndolo siempre y cuando la salud me lo permita". Tamara no solo está cambiando de ciudad y de oficina. Para acompañar a los cambios también se ha realizado un pequeño cambio de look.

Con todo esto entendemos que la familia continuará al mismo nivel de vida que tenían en Valencia, ahora que se han mudado a Madrid mientras se resuelve el futuro del futbolista. Ezequiel Garay continúa buscando equipo mientras empiezan una vida en Madrid, que esperemos le anime en estos momentos en los que ambos han afirmado no estar pasándolo bien.

