Shaila Dúrcal ha concedido una entrevista al programa 'Ventaneando' de la Televisión Azteca. En ella se ha querido sincerar sobre sus continuas subidas y bajadas de peso a lo largo de su vida.

En esta ocasión la cantante ha reaparecido tras haber ganado algunos kilos, pero se ha defendido de las críticas diciendo: "No me importa que me critiquen porque no tienen ni idea de lo que paso diariamente".

Shaila ha aclarado que su cambio físico actual se debe, entre otras cosas, a la depresión que ha sufrido tras el accidente doméstico en el que perdió parte del dedo. Pero no es lo único: "He pasado un accidente, he dejado de fumar. Llevo dos años, apenas, de mi accidente; entonces, te recuperas emocionalmente porque claro que te da depresión; claro que te da bajón, es normal".

Hace unos años también fue muy criticada por su extrema delgadez, aunque aclaró que en ese momento se debía a que había estado haciendo mucho deporte. Eso sí, también confesó que en su día sí que había sufrido anorexia, durante la adolescencia. Ahora ha asegurado: "Estoy redondita, pero no importa. Estoy muy sana".

