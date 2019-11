La revista Hola se vuelca con las claves de la nueva vida que inician juntos Malú y Albert Rivera tras la dimisión del líder de Ciudadanos. Por otro lado, podemos ver la encrucijada en la que ahora se encuentra Meghan Markle así como las imágenes en exclusiva de Sara Carbonero tras haber superado el tratamiento y celebrando en familia las buenas noticias.

Por otro lado, Semana lleva en exclusiva la entrevista de María Patiño a Chelo García-Cortés, donde esta confiesa: "Me he sentido utilizada por Isabel Pantoja". Además, también podemos ver las imágenes en exclusiva que demuestran que Carmen Janeiro y Luis Masaveu llevan ocho años juntos, y no uno como se suponía. Por último, la portada lleva los planes de futuro de Malú y Albert Rivera.

Lecturas abre su portada con la entrevista en exclusiva a Hugo Castejón, quien dice alto y claro: "Si Adara y yo nos separamos, lucharé por mi hijo". Otra entrevista en exclusiva es la de Gianmarco, al que se ha relacionado precisamente con Adara en el reality en el que ambos participan, y que confiesa: "Su relación estaba rota antes de entrar en el programa". En esta portada vemos también a Rocío Flores, que retoma sus estudios de nutrición, y la paga semanal que cobran la princesa Leonor y la infanta Sofía de 30 euros.

La revista Diez Minutos lleva en portada a Belén Esteban que recientemente ha celebrado un fiestón de cumpleaños soplando las velas con un único deseo: ser madre de un niño. Además, a Eva González le roban el coche en la puerta de su nueva casa, Pablo López se da una segunda oportunidad con su ex, Laura Devesa, y Ainhoa Arteta declara: "Soy muy enamoradiza, pero nada promiscua".

Por último, la revista Cuore nos trae las cosas inesperadas que hacen los famosos, como la cita entre abrazos y mimitos de Pablo López, el repaso por chapa y pintura que se ha hecho Miguel Ángel Silvestre y Adriana Ugarte comprando en un 'compro oro'.

