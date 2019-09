Rosanna Zanetti ha retomado un deporte que había dejado aplazado debido a su embarazo y que echaba mucho de menos: el buceo. La mujer de David Bisbal ha querido narrar su experiencia a la hora de realizar de nuevo esta actividad que tanto le gusta, aunque no todo salió como esperaba, tal y como ella mismo ha compartido en Instagram. Un nuevo sentimiento que es completamente normal, ¡así lo contaba ella a través de redes!

"Después de un año (por embarazo) retomo el buceo! A pesar que durante mi embarazo las hormonas NO me jugaron malas pasadas ni cambios de humor o depresión (Gracias a Dios) si noté que muchas actividades que siempre me han gustado me costó retomarlas", comenzaba explicando la venezolana. "Justo en esa inmersión me explicaron que es normal durante una etapa sentir ansiedad hacia cierto tipo de actividades, ya que inconscientemente nuestro cuerpo está en 'modo mamá' se evitan riesgos ya que nuestro bebé depende de nosotros, es instintivo. ¿A alguna le ha pasado o se ha sentido así?", se pregunta.

De lo que no cabe duda, es que Rosanna ha demostrado ser toda una madraza que no se despega de su bebé, junto al que ha disfrutado de su primer verano juntos, y es que la modelo ha formado una preciosa familia junto a David Bisbal y la hija de éste, Ella, fruto de su relación con Elena Tablada.

Seguro que te interesa...

La sincera respuesta de Rosanna Zanetti cuando le preguntan si su pecho es de silicona