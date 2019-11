Rosanna Zanetti ha presumido últimamente de cuerpazo en las recientes imágenes que ha subido a Instagram, y es que después de haberse convertido en madre hace siete meses, la venezolana ya parece haber recuperado su estupenda figura. Sin embargo, a pesar de los muchos halagos recibidos por parte de sus seguidores, ha confesado que también tiene ciertos complejos y que aun siente que necesita trabajar para mejorar su físico.

"Hace unas semanas estaba en este paraíso y ahora tratando de acostumbrarme al frío de Madrid. Cuando me preguntan que extraño de mi país se me hace difícil enumerar pero una de las cosas es su clima Tropical (no nací para el frío, ni las capas de ropa interminables)", explicaba recientemente en Instagram.

Y ante el comentario de una usuaria que se preguntaba cómo podía tener ese cuerpazo, la propia mujer de David Bisbal ha respondido: "Bueno la pose ayuda al igual que el bronceado y el fondo distrae. Ya estoy en mi peso pero ahora toca tonificar!"

Tanto la modelo como el cantante están pasando por uno de los mejores momentos de su vida y cada día se muestran más enamorados, a pesar de que deben hacer frente a la guerra que Bisbal tiene con su ex, Elena Tablada, por la custodia de su hija Ella.

