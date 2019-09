Elena Tablada era demandada por su ex pareja y padre de su hija Ella, David Bisbal, el pasado mes de febrero. El cantante solicitaba que la diseñadora dejara de publicar fotos en sus redes sociales en las que se reconocía a la pequeña o que estuvieran ligadas a alguna marca, por lo que el juez dictaminó que Elena no tendría que eliminar las fotos anteriores publicadas pero que a partir de aquél momento las instantáneas que sacaran ambos en las redes tendrían que tener en cuenta que no se viera la cara de la niña y que no se la relacionase con marca alguna.

En julio Bisbal demandaba de nuevo a Tablada pidiendo que retirase todas las fotos que tenía publicadas de la niña pero, según ha revelado Elena a Hola, el juez dictaminó que solo se eliminaran aquellas que vinculasen a la niña con marcas o se le viera el rostro, y así lo hizo. El objetivo era acabar de una vez con este enfrentamiento "que hace más daño a mi niña que cualquier foto en Instagram".

Ahora ha querido romper su silencio para negar las informaciones que están saliendo sobre ella en las que se asegura que no habría cumplido con la resolución que dictaminó el juez. Así ha confesado a Hola: "Siempre me he limitado a cumplir las resoluciones judiciales (todas y cada una de ellas) para, sobre todo, proteger a mi hija".

Tablada señala además que la prensa es "la que la desprotege por toda esta habladuría, la cual yo no provoco ni filtro". ¿Podría estar diciendo que es Bisbal el que filtra la información a los medios? "Las actuaciones jurídicas que yo interpongo no están en la prensa y las de la parte contraria sí. La información baila a ritmo de quien la filtre", señala.

