Laura Escanes y Risto Mejide comparten juntos su rutina de entrenamiento. El matrimonio se pone en forma en las instalaciones de Crys Díaz, y desde allí el presentador ha compartido una foto en la que podemos verle practicando un ejercicio nada fácil.

En la imagen aparece Risto apoyado contra la pared mientras aguanta en la postura de 'sentadilla' a su mujer que está de pie sobre sus mulos. Algo nada sencillo, por lo que no ha dudado, tirando de humor, en quejarse a Laura en su comentario.

"Estaría contigo toda la eternidad, pero si no te importa buscamos una postura en la que aguante más de 1 minuto. #toelrrato", ha escrito Risto junto a la instantánea. La influencer no ha dudado en responderle con emoticonos muertos de la risa, y es que el televisivo no lo estaba pasando nada bien…

