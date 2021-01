La esperada reacción de Anita Matamoros a la durísima confesión de su padre, Kiko Matamoros: ''Para mí es complicado''

Anita Matamoros siempre ha tratado de mantenerse al margen de las mediáticas polémicas que han protagonizado sus padres. Sin embargo, después de que su padre, Kiko Matamoros, con quien actualmente mantiene una inexistente relación, se sentara este pasado domingo en un plató de televisión y confesara, entre otras cosas, su adicción a la cocaína desde los 15 años ha hecho que la joven se haya visto en la obligación de pronunciarse.

''Tengo la bandeja de mensajes echando humo...'', comenzaba hablando en sus Stories de Instagram. Antes de romper su silencio, la influencer ha querido agradecer a toda la gente que le sigue por lo que transmite y por cómo es ella: ''A mí me encanta la gente que me sigue desde hace tiempo y me sigue por lo que hago que es lo que me encanta hacer y lo que no voy a dejar de hacer, que es mostraros mi vida, la ropa que llevo, el maquillaje que me pongo''.

Primeras palabras de Anita Matamoros tras la durísima confesión de su padre, Kiko Matamoros | Instagram

Además, ha querido sentenciar que ''no me interesa aquel seguidor que me sigue por morbo o por puro cotilleo porque no es lo que va a encontrar aquí. Nunca. No es mi estilo, no es lo que yo hago, y nunca lo haré''.

Pese a sus sinceras palabras, la hija de Makoke desvelaba que para ella ''es complicado''. Asimismo, decidía sobrellevar así la dura confesión de su progenitor: ''Cuando tu misma no puedes controlar una situación, tienes que intentar controlar como respondes a esa situación, cuando algo te sobrepasa tienes que tener una buena actitud e intentar canalizar de la mejor forma posible'', confesando así la vía que ha escogido en este enfrentamiento familiar.

''Al final eres tú quien decide la importancia que le das a esa situación'', concluía Anita su discurso en redes.

Seguro que te interesa...

La cara de Anita Matamoros sin filtros y sin maquillaje nada más despertarse