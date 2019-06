El retoque estético que se ha hecho Pipi Estrada en el pecho

Si hace semanas era Leticia Sabater la que nos dejaba a todos alucinados con su último retoque estético al que se ha sometido, una 'Lipo vaser high definition six pack', una liposucción de alta definición que consiste en trasladar la grasa de una zona del cuerpo para recolocarla en otra parte, en el caso de la cantante del abdomen a los glúteos, bíceps, espalda y muslos; ahora ha sido Pipi Estrada el que nos ha sorprendido muchos con el retoque estético al que se ha sometido.

A través de su cuenta de Instagram, Pipi publicaba un vídeo donde revela el tratamiento al que se va a someter: "Me vais a perdonar. Lo que no puede la naturaleza ahora lo hace la ciencia y, además, en un sitio donde me han dicho que son cercanos, cómodos y profesionales; y como tengo pruebas evidentes de que han quedado estupendamente bien, he dicho: 'Ya está decidido, me voy a hace lipovaser en dos zonas: abdomen y flancos'", confiesa Pipi en el vídeo.

Y añade: "Y otra cosa que voy a hacer es ginecomastia (recibe el mismo nombre el tratamiento que el trastorno) que es una nueva técnica donde absorben la grasa del pecho, con lo que te quedan pegados al cuerpo de una forma maravillosa. Así, voy a hacer una cosa que va a quedar muy bien. Algo cómodo, muy sencillo, y voy a quedar muy bien en el sentido de que es un reto contra el tiempo".

Y aunque hace días que Pipi se sometió a esta intervención, todavía no hemos podido ver cómo ha quedado el resultado.