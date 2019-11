Pilar Rubio y Sergio Ramos han vivido un año muy especial, sobre todo porque el pasado mes de junio se dieron el 'sí, quiero' en un bodorrio en Sevilla. La pareja ha formado una bonita familia junto a sus tres hijos, y ahora la periodista ha hecho balance del 2019 en una entrevista muy especial.

"Ha sido un buen año para mí, tanto en lo personal como en lo profesional, y espero que 2020 pinte igual", ha confesado la colaboradora de 'El Hormiguero' en su entrevista en la revista Hola.

Confiesa estar muy enamorada de su marido y asegura que apenas si discuten: "Afortunadamente, Sergio y yo nos llevamos muy bien no solemos discutir por nada. Solo cuando me pone reggaetón. Realmente no puedo quejarme, para temas de niños y asuntos domésticos estamos siempre muy de acuerdo y no tenemos problemas", declara en el mismo medio.

Con respecto a ampliar la familia, Pilar asegura que no lo descartan: "Si me quedara embarazada otra vez, me daría igual que fuese otro niño. Ya sé cómo funcionan y no me importaría tener otro más. Creo que las niñas son más complejas. Hombre… si me viene una niña, sería guay".

