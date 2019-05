El especial mensaje de Patricia Montero a su madre fallecida

Patricia Montero celebró este domingo el Día de la Madre de la forma más especial: recordando a la suya que falleció. Junto a una imagen en la que la actriz aparece junto a sus dos hijas, Lis y Layla, fruto de su relación con el también actor Álex Adrover, Patricia ha escrito un precioso mensaje en recuerdo a su progenitora.

Para ella su madre fue "una heroína y una superviviente que me enseñó a pelear como nadie" a la que extraña muchísimo: "Siempre estás en mi memoria y en mi recuerdo, cada vez que repito algo como tú con las peques. Ya me he convertido también en mami y puedo decir que es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Un camino difícil, lleno de dudas, pero también de satisfacción y alegrías que no son comparable con nada".

También agradece a sus pequeñas hacerle “la mamá más feliz del mundo” y hace además una mención especial a su suegra, Nicky, que ha sido otro referente para ella: "Una súper mujer que llegó a mi vida para guiarme cuando más lo necesitaba. ¡Te quiero Nicky!".

Montero ha logrado conmover con sus palabras a sus miles de seguidores que no han dudado en dejarles múltiples comentarios en un día tan señalado. Ella por su parte ha querido felicitarles también el día las mamás que le siguen mandándoles "millones de besos a todas".