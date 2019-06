La inesperada aparición de Pablo Motos en el videoclip de Aitana

Aitana se divirtió muchísimo durante su visita a 'El Hormiguero', de eso no cabe duda, y para muestra, el divertido vídeo que ha subido el presentador del programa, Pablo Motos, a su Instagram.

Una parodia del último videoclip de la cantante, 'Nada sale mal', que sin duda se convirtió en uno de los momentazos de la noche.

La reacción de los fans no se ha hecho de esperar y han llenado la publicación de toda clase de comentarios. "Deberían hacer más vídeos así con otros cantantes", "Me queman los ojos", "Esto es lo tuyo Pablo" o "Me encanta, entiendo que vayan tantos famosos a tu programa porque se lo pasan de lujo, es original y divertido. Felicidades por vuestro trabajo", son solo algunos de las muchas opiniones que Motos ha recibido gracias a su divertida actuación.