Las dolorosas heridas en las manos de Óscar Casas

Óscar Casas ha mostrado una vez más una de sus múltiples facetas. Al joven y guapísimo hermano de Mario Casas parece que todo se le dé bien. Ya le hemos visto triunfar en cine y televisión, y además, hemos podido comprobar lo bien que se le da bailar, sobre todo si su pareja de baile es Begoña Vargas, su novia.

Pero también los deportes se le dan bien, en esta última ocasión, el actor ha decidido dedicar su día libre a practicar uno de sus deportes favoritos, el tenis. No sabemos si habrá ganado o no la partida, pero de lo que estamos seguros es de que le ha puesto empeño y dedicación, y si no, solo tienes que ver en el vídeo cómo se han quedado las manos tras la partida.

El actor ha querido liberar tensiones y relajarse, ya que se encuentra en pleno rodaje de la serie 'Jaguar', que protagonizará con su excuñada, Blanca Suárez y con Adrián Lastra, con el que además mantiene una divertida relación como hemos podido ver en redes sociales donde ambos han compartido fotografías e historias juntos como nos enseñaban el otro día cuando le hicieron la PCR a Óscar.

