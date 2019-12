Óscar Casas está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto en el ámbito profesional con el pasado estreno de 'Los Rodriguez' como en el terreno sentimental, y es que no puede estar más enamorado de su novia, la intérprete de 'La otra mirada', Begoña Vargas.

La pareja se ha convertido en una de las favoritas de las redes sociales después de publicar, hace unos meses, un vídeo donde veíamos a los jóvenes marcarse un baile espectacular en la boda a la que asistieron en Palma de Mallorca, ¡aquí te lo dejamos!

Si con este baile ya consiguieron captar la atención de todos sus seguidores, ahora el hermano de Mario Casas ha querido sorprender nuevamente. Y así lo ha hecho a través de sus últimas historias de Instagram donde vemos a la pareja reencarnada en los personajes de Danny Zuko y Sandy Olsson. Ambos actores han hecho su pequeña versión de la escena final de 'Grease' en la canción 'You're The One That I Want'.

Todo ello con motivo del cumpleaños de Begoña, del que todo el mundo se hizo eco por la romántica felicitación que Óscar le dedicó en redes sociales, donde compartió unas románticas fotos de los dos.

