Nagore Robles ha decidido dar por zanjado un tema que le venía rondando desde hace días, y es que varios de sus seguidores han empezado a criticar las lujosas vacaciones de las que ha disfrutado en Indonesia, llegando a afirmar que se las han pagado las marcas.

Algo ante lo que la colaboradora televisiva ha sacado su carácter: "Sois muchas personas las que me habéis preguntado por el viaje y el sitio, y aunque no se trata de ninguna colaboración, porque me he pagado mis vacaciones como toda hijo de vecina, quería deciros el lugar maravilloso donde estuve tal y como os prometí", ha asegurado en un vídeo que ha hecho para Instagram.

Además, fue muy tajante con un usuario que la acusaba de no poner el nombre del hotel porque no podía sacar tajada de ello: "Supongo que lo tuyo no es leer, importaba con B si no te importa. Tienes el nombre del hotel arriba".

A este disgusto se ha sumado otro, y es que la compañía aérea con la que voló le ha perdido la maleta. "Me hizo gracia el temita de la maleta pero a medida que pasan los días ya no me hace ninguna. Espero que no se haya perdido, porque las cosas cosas son, pero, a ver, ahí llevaba cosas importantes, y muy bonitas…", se ha lamentado.

Sin embargo, no cabe duda de que ha disfrutado a tope estos días en Bali, desde donde incluso se ha atrevido a compartir un sugerente desnudo.