Aitana y Miguel Bernardeau han tardado en confirmar lo que ya era un secreto a voces, y es que están juntos. Aunque desde que ellos mismos decidieron hacerlo oficial subiendo en sus respectivas redes sociales sus primeras fotos como pareja, parece que poco a poco van perdiendo el miedo a declarar lo que sienten el uno por el otro.

Concretamente, ha sido Aitana la que ha sorprendido subiendo a su Instagram una serie de fotos del actor, junto a una frase que no puede ser más significativa: "Disfrutando de cada pecado".

Y es que después de mostrarse esquiva cada vez que le preguntan por él, la extriunfita ha terminado declarando su amor a los cuatro vientos. Algo que ha revolucionado a sus seguidores."Esto no es sano un día me muero", "El que hace las fotos debería ser yo #envidiasana", "Muero de amor" o "O te casas tú con él o me caso yo, tú verás", han sido algunos de los comentarios que le han dejado.

