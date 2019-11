Paula Echevarría está de lo más feliz junto a su chico Miguel Torres, del que no puede estar más enamorada. Sin embargo, Kiko Matamoros sacaba a la luz una informacioin que la señalaba como responsable de su divorcio de David Bustamante por una supuesta infidelidad con otro famoso actor, lo que podría haber hecho que se tambaleara su felicidad.

Y es que según revelaba Kiko en el programa en el que colabora, Paula habría tenido un 'affaire' con un compañero de reparto, por lo que todas las miradas se posaron en Miguel Ángel Silvestre, el que fuera su coprotagonista durante años en la famosa serie 'Velvet'.

Algo, tras lo cual Bustamante se pronunciaba asegurando que le desea lo mejor a su ex: "Es que me da igual ya esto, a mí esto ya no me supone nada, lo que quiero es que sea feliz. Así mi hija es feliz, así soy feliz yo, y todos tranquilos", mientras que Paula ha preferido no manifestarse al respecto.

Por su parte, otro que parece que sentía la necesidad de decir algo es Miguel Ángel, quien ha aprovechado cuando le han preguntado sobre el tema en los Premios Ondas 2019 para sentenciar el tema. ¿Quieres saber lo que ha dicho? ¡Dale arriba al play!

