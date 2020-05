Maribel Verdú era una de las invitadas este jueves a 'El Hormiguero'. Durante su entrevista por videollamada la actriz confesó que lo había pasado muy mal por el coronavirus: "Estaba en un festival en Bélgica y empecé a encontrarme fatal. Estuve diez días fatal con fiebre. Menos a los pulmones, me afectó a todas partes".

Aun así asegura que fue llevadero: "Pero era muy curioso por perder el olfato y el gusto, era muy raro". Pero ahora supuestamente es inmune: "Teóricamente no puedo contagiarlo, pero hay que ser precavido y no hacer como si no lo hubiera pasado. No hay que olvidarse que eso está ahí y es muy jodido".

¡Dale arriba al play para enterarte de todo!

Seguro que te interesa...

El increíble y muy impactante parecido de Maribel Verdú con sus hermanas