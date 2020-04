María del Monte recibía este lunes un duro golpe tras fallecer su hermano por coronavirus. La cantante ha querido compartir ahora unas desgarradoras palabras para despedirle a través de sus redes sociales.

"Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio...mi vida", comenzaba diciendo, y continuaba: "Sé que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte de mi alma".

Y se sinceraba sobre lo complicado que será el superar su pérdida: "Me queda un camino difícil pero confío en que me ayudes a recorrerlo. En este tiempo que nos está tocando vivir, no poder estar a tu lado, me va a marcar para siempre. Vas a estar conmigo siempre. Te quiero hermano del alma".

María está viviendo su confinamiento con su madre, Bibiana, que tiene 94 años y que lamentablemente ha tenido que sufrir la terrible pérdida de su hijo.

