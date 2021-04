El sorprendente nuevo look de Manuel Carrasco: "¿Y ese bigotito?"

Manuel Carrasco, que hace unos días desvelaba el verdadero nombre de su segundo hijo, ha dejado a todos sus seguidores sin palabras, ya que el cantante ha compartido unas imágenes en su cuenta de Instagram que no han pasado desapercibida. Y es que, con la llegada de la primavera, el artista ha querido hacerse un pequeño cambio de look.

Durante estos días ha compartido a través de su cuenta de Instagram algunas imágenes posando ante la cámara, y la verdad que se le da muy bien el ejercer como modelo, tal y como demuestra el revuelo que ha causado entre sus fans. Aunque se hay algo que ha sorprendido por completo ha sido el sorprendente cambio de imagen que ha que ha decidido realizarse, ya que ha querido quitarse barbas que tanto le caracterizaban para dejarse el bigote.

Rápidamente la publicación se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores que no han podido pasar por alto el nuevo look del cantante. Eso sí, la aceptación que ha tenido ha sido muy buena e incluso le han llegado a suplicar que no vuelva a dejarse las barbas: "Mira que eres guapo", "Estás ideal con tu nuevo look", "No se puede ser más guapo" o "Que estilazo, madre mía".

Aunque no ha sido las únicas que ha subido con su nueva imagen, ya que el artista también ha querido posar junto a su mujer, Almudena Navalón, y la verdad que una vez más han vuelto a confirmar que son una de las parejas más guapa de nuestro país. "Que guapos", "Pareja de guapos. Pareja de bellos por dentro. Pareja de currantes. Pareja de buenos amigos. Pareja de talentos", "No hay modelos más guapos" o "La cámara se enamoró de vosotros seguro", han sido algunos de los mensajes que sus seguidores le han dejado en la publicación, y es que el revuelo ha sido tal que artistas como India Martínez, Niña Pastori o Inma Cuesta no han podido evitar comentar.

