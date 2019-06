Desde que se anunció que Laura Escanes y Risto Mejide estaban esperando su primer hijo en común, el segundo para el presentador que ya es padre de un niño fruto de su relación anterior.

Un embarazo que la famosa influencer está compartiendo con todos sus seguidores a través de las redes sociales.

Y es que si recientemente éramos testigos del importante momento que vivían Risto y Laura montando la futura cuna de su pequeña Roma, ahora la influencer ha vuelto a las redes publicando dos espectaculares imágenes donde presume de embarazo.

Además, en su semana 26 de embarazo, Laura Escanes se ha enfrentado a las preguntas que sus seguidores le lanzaban a través de Instagram Stories y por fin la influencer ha desvelado cuánto peso ha cogido durante estos meses de gestación. Una pregunta que tantas veces le han hecho desde que anunció que estaba embarazada…

Y aunque Laura Escanes comienza asegurando que el peso es algo muy personal en cada embarazada, ya que puede variar mucho, así como la tripita, la mujer de Risto no ha tenido reparos en responder: "No sé decir exactamente los kilos con los que empecé antes de estar embarazada, pero calculo que unos 57 kilos. Ahora estoy en unos 64 o así, o sea que casi 7 kilos y pico. Al principio casi no gané peso, supongo que con las náuseas y mareos es normal. Pero repito, no os comparéis".

Recientemente Laura Escanes volvía a ocupar las portadas por su perfecto look de invitada que lució el pasado sábado en la boda de la famosa influencer María Pombo y Pablo Castellano.

