Laura Escanes suele tener al tanto de su día a día a sus seguidores. Como buena influencer, comparte momentos junto a su marido, Risto Mejide, a su hija Roma o sus proyectos profesionales.

Pero sus seguidores se han preguntado el motivo por el que no saca a personas de su entorno. En una ronda de preguntas en las que Laura podía responder con un sí o un no, al interrogarla sobre si es que no tiene amigas porque nunca las saca en sus redes, ha querido aclarar que sí las tiene y el motivo por el que no se deja ver con ellas en sus perfiles.

"Aquí quiero añadir algo: a veces no publicamos todas nuestra vida. Hay muchas cosas que no publico: familia, amigos, personas importantes para mí, momentos… Me guardo muchas cosas para mí y los míos", ha asegurado.

Y es que Laura también es consciente de que muchas de las cosas que publica son sometidas a todo tipo de escrutinio. De hecho, ya han sido varias las veces en las que ha tenido que defenderse sobre la alimentación o los cuidados que da a su hija Roma por las críticas que ha recibido.

