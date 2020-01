Kiko Rivera e Irene Rosales no están pasando por el mejor momento en su matrimonio. Y según ella misma confesó para el programa que colabora: "No están siendo unas navidades fáciles debido al preocupante estado de salud de un familiar". Pero la ausencia de fotos de ellos juntos durante las pasadas fiestas navideñas llevó a pensar que en realidad lo que sucede es que el matrimonio estaba en plena crisis.

Ahora la pareja ha tenido que hacer frente a nuevas polémicas, y es que según aseguraba el periodista Pepe del Real: "La noche del 4 de enero Kiko Rivera actuó en Padrón (Coruña) y después de la gala otros estaban invitados a una fiesta en una discoteca. Entrada la noche, tras la actuación, los recogen en una furgoneta, los llevan al hotel y allí se bajan del vehículo una chica rubia bastante guapa y despampanante, que estaba muy animada, Kiko y un amigo".

Parece ser que Kiko Rivera no puede dejar atrás los escándalos de infidelidad, primero después de las confesiones que dio su propia hermana sobre su posible relación con la televisiva Sofía Suescun, y ahora con esta nueva chica misteriosa.

Y así continuaba relatando el periodista: "En la habitación se escuchan risas y jaleos, a las cinco y media de la mañana aparece en la puerta del hotel el marido de la chica rubia aporreando la puerta y dice que si no sale su mujer llama a la policía local. El marido decía que su mujer no estaba en condiciones".

Tras este nuevo escándalo, el hijo de Isabel Pantoja ha respondido así en su cuenta de Instagram: "Yo no me rindo. Intentan hundirme pero no lo consiguen, me puede quemar el dolor pero resurjo de entre mis cenizas con esa jodida sonrisa que tengo siempre en la cara. Qué tengan un feliz y bonito día".

Incluso su mujer se ha pronunciado al respecto: "A la chica la demanda le llegará, sino es por parte de mi marido será por la mía".

De lo que no cabe duda es que el clan Pantoja continúa situándose en todas las portadas, ya sea por su enfrentamiento con la pequeña de la familia, Isa P, o por la buena relación que han establecido Isabel Pantoja y Kiko Rivera con los ex de Chabelita, Omar Montes y Alberto Isla.

