El enfrentamiento entre el clan Pantoja se lleva desarrollando desde hace meses, y es que desde que Isabel Pantoja afianzó su amistad con Omar Montes, las consecuencias entre la familia parecen irreparables.

La tensa relación entre Isa Pantoja y su madre vendría desde hace años atrás, por la nula relación que existe entre su hija y su madre, Doña Ana, a la que la cantante adora. Esto sumado a las declaraciones que dio Isa P sobre la posible infidelidad de Kiko Rivera a su mujer Irene Rosales, han hecho que la relación fraternal entre hermanos esté completamente rota.

Y para Chabelita la gota que colmó el vaso vino tras la gran relación que establecieron su madre y su hermano con Omar, y es que ambos publicaron una fotografía con el ex de Chabelita el día de Navidad, algo que sin duda no gustó a la pequeña de la familia: "La verdad es que he flipado", declaró.

Ahora, incluso su ex y padre de su hijo, Alberto Isla, mantiene una relación con la familia más estable que la de ella. Isla es quien se encarga de llevar a Albertito, el pequeño hijo fruto de su matrimonio, a Cantora para que Kiko e Isabel Pantoja puedan disfrutar del pequeño.

