El durísimo mensaje de Kiko Rivera con el que carga contra su madre, Isabel Pantoja: ''Aún sigo esperando que vengas a darme un beso''

Kiko Rivera ha cargado duramente contra una de las personas más especiales de su vida: su madre, Isabel Pantoja. Después de que el sábado pasado el DJ se sentara en un plató de televisión para hablar de unas supuestas infidelidades a su mujer, Irene Rosales, y acabara inesperadamente confesando que padece depresión, su progenitora quiso dedicarle unas palabras a su hijo.

La tonadillera, que al igual que los colaboradores del programa se enteraba en ese preciso instante de la enfermedad de su hijo, quiso entrar por teléfono en directo para hablar con 'su pequeño del alma'. A pesar de que su intención era la de ayudarle, sus palabras han generado una inmensa polémica al haber usado unas desacertadas expresiones con las que disminuía la importancia de la situación del cantante. Y aunque trató de armarse de valor para enviarle todo el apoyo del mundo a su hijo, sin quererlo, le restó importancia a la depresión llegando incluso a decirle que no tenía derecho a sentirse así porque hace daño a sus seres queridos.

''Estamos sanos. Hay una pandemia. Lo que tú estás pasando no es importante, han muerto millones de personas, eso es importante. Tú te puedes curar. Lo único que quiero es que estés bien, que seas un hombre. No tienes que estar triste, tenemos un plato de lentejas, no te vas a quedar sin comer. Tienes que estar muy orgulloso de Irene'', decía la Pantoja que, seguidamente, le afirmaba: ''Mañana cojo el coche y te doy los besos más grandes del mundo, tú ya has pedido perdón. Nunca dejaré que estés en el suelo ni triste. No te lo voy a permitir, no tienes derecho, te haces daño y a las personas que te queremos, nos haces sufrir''.

Pocos días después de la sonada conversación, el hermano de Chabelita ha lanzado una fuerte indirecta a su madre, a través de sus redes, donde ha desvelado que no ha cumplido la promesa que le hizo. ''Las palabras se las lleva el viento... 3 días y aún sigo esperando que vengas a darme un beso'', ha escrito el joven junto a su post. A pesar de que no hay un claro destinatario en su mensaje, todas las miradas apuntan a que va dirigido hacia su madre después de que ella le prometiera ''los besos más grandes del mundo''.

