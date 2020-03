Después de que el coronavirus haya sido declarado pandemia por la OMS, y tras el gran aumento de casos durante los últimos días en nuestros país, son muchas las noticias que están circulando, pero no todas son verdad…

Recientemente Kiko Rivera ha tenido que hacer uso de sus redes sociales para lanzar un vídeo donde desmiente que tenga coronavirus tras las informaciones falsas que se han publicado asegurando que el hijo de Isabel Pantoja había contraído el virus.

"Debido a la noticia falsa que anda circulando por las redes sociales no he tenido más remedio que utilizar mis redes sociales para aclararla. No tengo el coronavirus y la cosa no está para reírse ni mucho menos sacar noticias falsas de esta categoría. Un saludo os quiero", escribe Kiko Rivera junto al vídeo que ha publicado desde el interior de su casa.

