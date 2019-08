Aunque Kiko Jiménez llevaba unas semanas de ensueño tras hacer pública su relación con Sofía Suescun después de haber puesto fin a su amor con Gloria Camila, la felicidad de ambos se ha visto truncada en una noche que no acabó como esperaban…

Según ha relatado la propia Sofía Suescun, Kiko Jiménez fue detenido este pasado fin de semana en Marbella después de sufrir un altercado con unos agentes cuando se disponían a entrar a un local en el cual estaban acreditados.

"Todo empieza porque tenemos que entrar a una sala de Marbella en la cual estamos acreditados. Tenemos la matricula acreditada y toda la información en el móvil para poder acceder al parking. El señor agente decide no dejarnos pasar y nosotros nos vamos. Damos la vuelta para intentar volver a entrar", cuenta la televisiva Sofía Suescun en uno de los programas donde colabora.

"Tengo aquí todo contrastado. Un parte de lesiones por este señor, una denuncia de cómo me trata en todo momento como si yo fuese una delincuente. Este señor me coge por los aires y me mete en un coche". Y añade: "Vamos a comisaría por no enseñar el DNI, a Kiko consideran que tienen que meterle en el calabozo. Se ha producido un forcejeo y hay testigos".

Sofía también informó que este lunes 5 de agosto tendrá lugar un juicio rápido y que Kiko se encuentra bien dentro de lo sucedido.

